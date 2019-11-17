Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı (2)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Çorum'da, kontrolden çıkan otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada, 10 FAD 60 plakalı otomobildeki sürücü Fahri ile Yunus ve Saliha Erer'in yaşamını yitirdiği, Hanife Erer'in de ağır yaralandığı öğrenildi. 19 ABD 044 plakalı TIR sürücüsü Çelebi Çınar'ın hafif yaralandığı kazada ölenlerin ise akraba oldukları belirtildi.