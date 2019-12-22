Otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

Otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı (2)

6 saat önce

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİAksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Alihan Salman (18) ile otomobil sürücüsü Yağız Kaan Duran da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı (2), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Aksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Alihan Salman (18) ile otomobil sürücüsü Yağız Kaan Duran da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.


Bora Füzesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:58 Kaynak: DHA
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