Otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

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Otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı (2)
6 saat önce
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİAksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Alihan Salman (18) ile otomobil sürücüsü Yağız Kaan Duran da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:58 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Aksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Alihan Salman (18) ile otomobil sürücüsü Yağız Kaan Duran da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.
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