Son Dakika Haberleri: Otomobil, TIR'ın altına girdi 3 ölü, 1 yaralı (3)
Son Dakika Güncel Otomobil, TIR'ın altına girdi 3 ölü, 1 yaralı (3) - Son Dakika

Otomobil, TIR'ın altına girdi 3 ölü, 1 yaralı (3)

6 saat önce

KİMLİKLERİ BELİRLENDİÇorum'da, kontrolden çıkan otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu.

Otomobil, TIR'ın altına girdi 3 ölü, 1 yaralı (3), System.String[]

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Çorum'da, kontrolden çıkan otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada, 10 FAD 60 plakalı otomobildeki sürücü Fahri ile Yunus ve Saliha Erer'in yaşamını yitirdiği, Hanife Erer'in de ağır yaralandığı öğrenildi. 19 ABD 044 plakalı TIR sürücüsü Çelebi Çınar'ın hafif yaralandığı kazada ölenlerin ise akraba oldukları belirtildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yeni sözleşme için tek şartı var: Şampiyonluk
Motosiklet çarptı, otomobil üstünden geçti! Dehşete düşüren anlar kameraya böyle yansıdı Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü İran'da benzin zammını protesto gösterileri büyüyor! Erdoğan "Hedef İslam dünyasını bölmek" diyerek uyarmıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 21:23:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil, TIR'ın altına girdi 3 ölü, 1 yaralı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]