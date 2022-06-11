Otomobil TIR'la çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil TIR'la çarpıştı: 2 yaralı

11.06.2022 18:12
Otomobil TIR'la çarpıştı: 2 yaralı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Safranbolu- Eflani yolu Örencik Köyü mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Terzi idaresindeki 07 EJF 02 plakalı otomobil, Eflani istikametine dönüş yapmak istediği sırada karşıdan gelen Mustafa Kul kontrolündeki 37 LM 147 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Terzi ile eşi Feride Terzi yaralandı. Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Araçtan çıkarılan çift, ilk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Otomobil TIR'la çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil TIR'la çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil TIR'la çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil TIR'la çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil TIR'la çarpıştı: 2 yaralı
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Safranbolu Devlet Hastanesinde darp iddiası Safranbolu Devlet Hastanesinde darp iddiası
Kaynak: DHA

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil TIR'la çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil TIR'la çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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