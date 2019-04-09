Otomobil Tıra Arkadan Çarptı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Hatay'da, direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra arkadan çarpan otomobil, taklalar atarak durabildi.

Hatay'da, direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra arkadan çarpan otomobil, taklalar atarak durabildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.



Kaza, İskenderun ilçesi E-5 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçay mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 01 FF 228 plakalı otomobil sürücüsü, tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil karşı şeride geçerek taklalar attı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, araçta bulunan bir diğer kişi de yaralandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ekipler başka kazalar yaşanmaması için alanda önlem alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

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