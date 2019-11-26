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Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Kütahya'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Kütahya'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Eskişehir'den Kütahya istikametine gelmekte olan Özden Işıklar yönetimindeki 26 ABV 823 plakalı otomobil, B.H. idaresindeki 64 KZ 990 plakalı tıra arkadan çarptı.


Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sıkıştığı çıkarılarak ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Eskişehir, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:37 Kaynak: İHA
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