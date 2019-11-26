Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sıkıştığı çıkarılarak ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Alınan bilgiye göre, Eskişehir'den Kütahya istikametine gelmekte olan Özden Işıklar yönetimindeki 26 ABV 823 plakalı otomobil, B.H. idaresindeki 64 KZ 990 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kütahya 'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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