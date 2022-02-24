Otomobil tıra arkadan çarptı - Son Dakika
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Otomobil tıra arkadan çarptı

24.02.2022 13:16
Otomobil tıra arkadan çarptı

Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Yalı Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu Kara yolunda seyir etmekte olan 56 AS 841 plakalı otomobil sürücüsü Recep C. (32), direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyir eden yabancı uyruklu tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpışma sonucu araçta sıkışan Recep C., olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak ambulans ile Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN

Otomobil tıra arkadan çarptı
Otomobil tıra arkadan çarptı

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Otomobil, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tıra arkadan çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil tıra arkadan çarptı - Son Dakika
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