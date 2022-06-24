Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

24.06.2022 14:43
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeki otomobilin aynı yönde giden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeki otomobilin aynı yönde giden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Bozalan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ramazan U. idaresindeki 20 VF 257 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Buldan-Alasehir yolu istikametinde aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazaya gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ramazan U. ve yolcu konumundaki E.U.'yu kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Araçların çekilmesi sonrası yol çift taraflı olarak tekrardan trafiğe açıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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