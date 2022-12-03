Kocaeli'de feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 3'ü ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 3'ü ağır 4 yaralı

03.12.2022 09:38

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde yaşanan kazada otomobil tıra arkadan çarptı. Kaza esnasında otomobil tırın altına girdi. Kazada 3'ü ağır 4 yaralı olduğu belirlendi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 3'ü ağır 4 kişinin yaralandı.

OTOMOBİL TIRIN ALTINA GİRDİ

Tofaş marka 54 AY 118 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan H.T., önünde seyir halinde olan Z.K. yönetimindeki 45 AGL 366 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 4 yaralı

YARALILARIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde araçtan çıkarılan sürücü H.T., G.K., İ.Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İşte kazadan görüntüler;

Otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 4 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 4 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 4 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 4 yaralı
Otomobil tırın altına girdi! Feci kazada 3'ü ağır 4 yaralı var
Kaynak: İHA
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Kocaeli, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 3'ü ağır 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 3'ü ağır 4 yaralı - Son Dakika
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