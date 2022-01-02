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Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

02.01.2022 21:20
Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, 20.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhami Ü. (29) idaresindeki 43 ZA 778 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Hacı Ahmet Ü. (52) idaresindeki 35 HET 62 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü İlhami Ü. ile yolcu olarak bulunan Fadime D. (63) ve Firdes Ü. (62) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

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Otomobil, Ankara, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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