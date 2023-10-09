Otomobil tıra arkadan çarptı: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil tıra arkadan çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Son Güncelleme: 09.10.2023 15:21

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Sinop-Boyabat yolu Üzümlü mevkisi Dranaz Tüneli yakınında seyir halinde olan bir tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil tıra arkadan çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop-Boyabat yolu Üzümlü mevkisi Dranaz Tüneli yakınında sabah 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, plakası öğrenilemeyen otomobil tıra çarptı. Seyir halinde bulunan tıra arkadan çarpan otomobilin içinde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza yerine intikal eden sağlık ekipleri ağır yaralıyı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Boyabat, Sinop, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomobil tıra arkadan çarptı: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil tıra arkadan çarptı: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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