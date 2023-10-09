Otomobil tıra arkadan çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sinop-Boyabat yolu Üzümlü mevkisi Dranaz Tüneli yakınında sabah 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, plakası öğrenilemeyen otomobil tıra çarptı. Seyir halinde bulunan tıra arkadan çarpan otomobilin içinde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza yerine intikal eden sağlık ekipleri ağır yaralıyı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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