Otomobil tıra arkadan çarptı, polis memuru anne ve babasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika

Otomobil tıra arkadan çarptı, polis memuru anne ve babasıyla hayatını kaybetti

Otomobil tıra arkadan çarptı, polis memuru anne ve babasıyla hayatını kaybetti Kayseri-Ankara karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil tıra arkadan çarptı, polis memuru anne ve babasıyla hayatını kaybetti

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KAYSERİ - Kayseri- Ankara karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara karayolu Kalaba mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Şanlıurfa'da görevli olan polis memuru Oğuzhan Beyaz'ın kullandığı otomobil, tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada polis memuru Oğuzhan Beyaz, babası Bekir ve annesi Nurten Beyaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Senelik izne çıktığı öğrenilen polis memuru Oğuzhan Beyaz, Bekir Beyaz ve Nurten Beyaz'ın cenazeleri morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

Ankara, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tıra arkadan çarptı, polis memuru anne ve babasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika
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