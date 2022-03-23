Otomobil tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Otomobil tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü yaşamını yitirdi

23.03.2022 10:02
Otomobil tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü yaşamını yitirdi

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirirken, kazaya karışan tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu eşme kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Nuri Özsaygılı (53) idaresindeki 35 U 3101 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı yönde seyreden Ahmet Sayaner (35) idaresindeki 42 AIY 869 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücünün olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Nuri Özsaygılı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaza sebebiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hasan Yiğen/ İHA)

Otomobil tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü yaşamını yitirdi
Otomobil tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü yaşamını yitirdi
Otomobil tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü yaşamını yitirdi
Otomobil tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü yaşamını yitirdi
Otomobil tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü yaşamını yitirdi
Otomobil tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü yaşamını yitirdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobil tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika


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