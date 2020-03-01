Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Malatya'da tır ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Malatya'da tır ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya- Elazığ karayolu İspendere mevkisinde yaşanan kazada Emre Özdemir (24) idaresindeki 44 AS 646 plakalı otomobil ile Menderes Ç. yönetimindeki 02 EF 444 plakalı tır kafaya kafaya çarpıştı.


Feci kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Emre Özdemir ile yanında bulunan Suat G., Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığı kurtarma ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldılar.


Olay yerinde yapılan ilk müdahalede sürücü Emre Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralı Suat G. ise 112 ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Emre Özdemir , Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Göçmenlerin yarısını Avrupa'ya ben gönderdim" diyen göçmen kaçakçısı yakalandı
Ayrı yaşadığı karısını öldüren koca, çocuğunun yanında intihar etti Şehidin 4 yaşındaki yeğeni: Dayım şehit oldu, vatan sağ olsun Ayvacık'tan Yunanistan'a geçmek isteyen mültecileri sahil güvenlik kurtardı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 18:14:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]