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Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin çarpmanın etkisiyle parmaklarının koptuğu öğrenildi.


Kaza, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Gebze gişeler İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa S. yönetimindeki 06 ACU 112 plakalı otomobil, seyir halinde sağ şeritten ilerleyen Seçkin S. yönetimindeki 34 ZR 6965 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük hasar gören otomobildeki Zühre K. ve Nuran S. adlı iki kişi araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nuran S.'nin parmaklarının koptuğu kazada yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
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