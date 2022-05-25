Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

25.05.2022 19:54

Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan İsmail Yetik idaresindeki 34 DB 7746 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Selami Tenbel yönetiminde ki 41 YT 012 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, ön kısmı tırın dorsesinin altına giren otomobilde yolcu olarak bulunan Sevda ve Elif Yetik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

YORUMLAR
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Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler DEREYE DÜŞEN ARAÇTAN HALATLARLA KURTARILDILAR DEREYE DÜŞEN ARAÇTAN HALATLARLA KURTARILDILAR
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Otomobil, Kaza, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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