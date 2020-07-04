Otomobil tıra çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobil ile tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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