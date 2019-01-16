Son Dakika Haberleri: Otomobil Tıra Çarptı: 4 Ölü, 2 Yaralı

Otomobil Tıra Çarptı: 4 Ölü, 2 Yaralı

43 dakika önce

Konya'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 YV 979 plakalı otomobil, Karapınar-Konya kara yolunun 15. kilometresinde, aynı yönde seyreden 33 DES 53 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Karapınar ve Konya kent merkezindeki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ve buzlanma nedeniyle kara yolu, tır ve kamyon gibi büyük araçlar için trafiğe kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Karapınar, Konya, Güncel
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