Son Dakika Haberleri: Otomobil Tırın Altına Girdi: 1 Yaralı

Otomobil Tırın Altına Girdi: 1 Yaralı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil yol kenarında duraklayan tırın altına girdi.

Otomobil Tırın Altına Girdi: 1 Yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil yol kenarında duraklayan tırın altına girdi. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Kışla Mahallesi girişinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Karaman idaresindeki 34 SK 8012 plakalı otomobil Ereğli ilçe merkezine seyir halinde iken Oğuz Özler idaresinde ki 67 TY 916 dorse ve 67 LD 673 plakalı tırın durakladığını fark edemeyerek arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobilin sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkartılarak olay yerine çağrılan ambulansa alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, tır sürücü ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Arkadaşını indirmek için yol kenarına yanaşmak için durduğunu ve o anda bir kütleme sesi duyduğunu ifade eden tır sürücüsü Oğuz Özler kazanın nasıl olduğunu anlayamadığını söyledi.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:43 Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocaeli Tem Otoyolu İstanbul İstikameti Ulaşıma Kapandı 80 Kişinin Alınacağı Geçici İşe 1560 Başvuru

600 Ton Hamsi Avlanan Kentte, Hamsi Kıtlığı Yaşanıyor Daniil Medvedev'i Deviren Novak Djokovic Avustralya Açık'ta Çeyrek Finalde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 21:03:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Tırın Altına Girdi: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]