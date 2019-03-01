Son Dakika Haberleri: Otomobil Tırın Altına Girdi: 1 Yaralı

Otomobil Tırın Altına Girdi: 1 Yaralı

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin tırın altına girdiği kazada bir kişi yaralandı.

Otomobil Tırın Altına Girdi: 1 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin tırın altına girdiği kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Parlak yönetimindeki 34 JF 2935 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki 27 ACC 288 plakalı tıra çarparak altına girdi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:15 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Ocak'ta 23 Milyona Dayandı Midibüsün Altında Sıkışan Yaşlı Kadın, Hayatını Kaybetti

Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi Ambulansa Yol Vermeyen Sürücünün İfadesi Ortaya Çıktı: Kaza Yapacaktım, Sinirlendim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 16:06:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Tırın Altına Girdi: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]