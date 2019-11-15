Otomobil tırın altına girdi

Orhangazi- İznik kara yolu Çakırlı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin genç sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru gitmekte olan Cem Vatansever (35) idaresindeki 16 VG 471 plakalı otomobil, Çakırlı kavşağını geçtikten sonra karşı yönden gelmekte olan Hüseyin Karakaş (48) idaresindeki 74 AH 023 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil çarpışmanın etkisiyle sulama kanalına çarparak dururken, tır ise kontrolden çıkıp zeytinliklerin bulunduğu alanda yan yattı.

Kazada otomobil sürücüsü Cem Vatansever ağır yaralı olarak 112 Acil Servis Ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı genç sürücü Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.