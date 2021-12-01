Otomobil, tırın altına girdi: 3 ölü - Son Dakika

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde otomobilden çıkarılan yaralıların hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tırın arkasında sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi

Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor