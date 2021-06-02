Otomobil, tırın altına girdi! Korkunç kazada anne ölürken, baba ve 2 çocuğu ağır yaralı - Son Dakika

Gece saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Sirkeli Gişeleri yakınında Adil Tosun yönetimindeki otomobil, önünde seyreden İsmail G. (43) idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, demir yığını haline dönüştü.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, otomobil sürücüsünün eşi Tuğba Güvenç Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

BABA VE 2 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan Adil Tosun ve kızları Tuana Asya Tosun (3) ve Irmak Buğlem Tosun (1), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ve iki bebeğinin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.