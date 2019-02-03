Otomobil Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Yaralı
41 dakika önce
Samsun'da otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Samsun
'da otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Çarşamba
ilçesi Samsun Ordu
karayolu 39. kilometresinde Ambarköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay B. idaresindeki 55 HH 212 plakalı otomobil, önünde seyir eden 28 K 6246 plakalı tırın çekicisinin dorsesinde arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Turgay B.ağır yaralandı. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Turgay B. tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:12 Kaynak: İHA
102 Yaşındaki Yaşlı Kadının 80 Yıldır Dilendiği Ortaya Çıktı
Toyota'nın Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu
Bursa'da Nişanlı Çiftin Darp Edilmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest Bırakıldı
Çatıdan Düşen Kar, Kafeyi Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı