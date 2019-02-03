Son Dakika Haberleri: Otomobil Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Yaralı

Otomobil Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Yaralı

41 dakika önce

Samsun'da otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobil Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'da otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu 39. kilometresinde Ambarköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay B. idaresindeki 55 HH 212 plakalı otomobil, önünde seyir eden 28 K 6246 plakalı tırın çekicisinin dorsesinde arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Turgay B.ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turgay B. tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:12 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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