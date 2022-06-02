Otomobil tırın dorsesine saplandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil tırın dorsesine saplandı: 1 yaralı

02.06.2022 15:11
Otomobil tırın dorsesine saplandı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde giden tırın dorsesine arkadan çarptı.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde giden tırın dorsesine arkadan çarptı. Dorseye adeta ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kulu- Ankara karayolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil G. idaresindeki 16 AEP 704 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde güvenlik şeridinde giden tırın dorsesine arkadan çarptı. Adeta ok gibi saplandığı dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Halil G. yaralandı. Tır şoförünün yardım ettiği yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Otomobil tırın dorsesine saplandı: 1 yaralı
Otomobil tırın dorsesine saplandı: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Ankara, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tırın dorsesine saplandı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil tırın dorsesine saplandı: 1 yaralı - Son Dakika
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