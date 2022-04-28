Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi - Son Dakika
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Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi

28.04.2022 08:30

Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi Konya'daki kazada tırın dorsesinin altına giren otomobilin sürücücüsü yaralandı Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobil, tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.

Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi

Konya'daki kazada tırın dorsesinin altına giren otomobilin sürücücüsü yaralandı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobil, tomruk yüklü tıra arkadan çarptı. Otomobil tırın dorsesinin altına girerken, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Konya- Ankara Karayolu Kulu ilçe merkezi Katır Tepesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan S.Ç'nin kullandığı 37 PU 025 plakalı tomruk yüklü tıra aynı istikamete seyir halinde olan Mert K. yönetimindeki 34 BNU 888 plakalı Skoda marka otomobil arkadan çarptı. Kazada uyuduğu iddia edilen sürücünün otomobili tırın dorsesinin altına girdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi
Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi
Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi
Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi
Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi
Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi
Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi
Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi

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Otomobil, Konya, Kaza, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi - Son Dakika


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