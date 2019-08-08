Son Dakika Haberleri: Otomobil tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Otomobil tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi D-140 karayolunun Beldibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı'dan Dokurcun yönüne giden İrfan Toprak yönetimindeki otomobil, karşı yöne geçerek sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanarak araçta sıkıştı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akyazı itfaiye ekipleri ile SAKTİM ve 112 görevlileri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
1,5 tonluk 'S-400' isimli boğa, 17 bin 250 TL'ye satıldı Başkan Yüce, "Cumhurbaşkanımızın imzasıyla beraber inşallah Fidan A.Ş. kurulmuş olacak" Yol kenarında mola veren aileye otomobil çarptı: 1 ölü 10 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 14:55:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]