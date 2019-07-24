Otomobil tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Karabük'te bir otomobil tomruk yüklü kamyonla çarpıştı.
Karabük Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:34 Kaynak: İHA
'te bir otomobil tomruk yüklü kamyonla çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın
istikametinden Karabük istikametine Salih A. idaresindeki 14 BL 542 plakalı otomobil, Ovacuma
mevkisinde Mehmet Özenir idaresindeki tomruk yüklü 78 SL 916 plakalı kamyonla çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Fatma Çelebi
(45) ile kızı Nihal Çelebi (24) olay yerinde yaşamını yitirirken otomobil sürücüsü Salih A. ve otomobilde bulunan Ali Ç. (48) yaralandı. Yaralılardan Ali Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK
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