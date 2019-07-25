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Otomobil tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Otomobil tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıKARABÜK - Karabük'te bir otomobil tomruk yüklü kamyonla çarpıştı.

Otomobil tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
KARABÜK - Karabük'te bir otomobil tomruk yüklü kamyonla çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Bartın istikametinden Karabük istikametine Salih A. idaresindeki 14 BL 542 plakalı otomobil, Ovacuma mevkisinde Mehmet Özenir idaresindeki tomruk yüklü 78 SL 916 plakalı kamyonla çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Fatma Çelebi ile kızı Nihal Çelebi olay yerinde yaşamını yitirirken otomobil sürücüsü Salih A. ve otomobilde bulunan Ali Ç. yaralandı. Yaralılardan Ali Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Otomobil tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:01 Kaynak: İHA
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