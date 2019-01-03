Son Dakika Haberleri: Otomobil Toprak Alana Çarptı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Otomobil Toprak Alana Çarptı: 1'i Ağır 2 Yaralı

31 dakika önce

Aksaray'da otomobilin yol kenarında bulunan toprak alana çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobil Toprak Alana Çarptı: 1'i Ağır 2 Yaralı, System.String[]
Aksaray'da otomobilin yol kenarında bulunan toprak alana çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Aksaray Ihlara yolu Kireçlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut Ö. (38) idaresindeki 68 RA 623 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan toprak alana çarptı. Kazada sürücü Davut Ö. ile otomobilde bulunan Aşire Ö. (60) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Aşire Ö'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:03 Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa
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