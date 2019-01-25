Son Dakika Haberleri: Otomobil Toprak Yığınına Çarptı: 1'i Ağır 4 Yaralı

Otomobil Toprak Yığınına Çarptı: 1'i Ağır 4 Yaralı

30 dakika önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarparak durabildi.

Otomobil Toprak Yığınına Çarptı: 1'i Ağır 4 Yaralı, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, İlimtepe Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre freni boşalan Süleyman Şahin yönetimindeki 34 AF 3629 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak toprak yığınına çarparak durabildi. Kazada sürücü Süleyman Şahin ile birlikte araçta bulunan G.Ş., N.Ş. ve S.Ş. yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.Ş.'nin (88) durumunun ağır olduğu bildirildi. Sürücünün ehliyetsiz olduğu iddia edilen kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:16 Kaynak: DHA

Süleyman Şahin, Körfez, Kocaeli, Güncel
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