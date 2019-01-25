Otomobil Toprak Yığınına Çarptı: 1'i Ağır 4 Yaralı
30 dakika önce
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarparak durabildi.
KOCAELİ'nin Körfez
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, İlimtepe Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre freni boşalan Süleyman Şahin
yönetimindeki 34 AF 3629 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak toprak yığınına çarparak durabildi. Kazada sürücü Süleyman Şahin ile birlikte araçta bulunan G.Ş., N.Ş. ve S.Ş. yaralandı. Derince
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.Ş.'nin (88) durumunun ağır olduğu bildirildi. Sürücünün ehliyetsiz olduğu iddia edilen kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:16 Kaynak: DHA
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