Otomobil toprak yığınına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin toprak yığınına çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden Bozüyük istikametine seyir halindeki 6 BNY 229 plakalı otomobil sürücüsü V.A., Muratdere köyü yakınlarında çalışma alanının olduğu trafiğe kapalı olan yola girdi. Bir süre ilerleyen araç toprak yığınına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan B.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk tedavilerin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların yapılan tedavilerin sonrası taburcu olduğu öğrenilirken, ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK