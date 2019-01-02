Son Dakika Haberleri: Otomobil Trafiğe Kapatılan Yoldaki Beton Bariyere Çarptı: 4 Yaralı

Otomobil Trafiğe Kapatılan Yoldaki Beton Bariyere Çarptı: 4 Yaralı

1 saat önce

- Otomobil trafiğe kapatılan yoldaki beton bariyere çarptı: 4 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol çalışması nedeni ile kapatılan yola yerleştirilen beton bariyere çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

- Otomobil trafiğe kapatılan yoldaki beton bariyere çarptı: 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol çalışması nedeni ile kapatılan yola yerleştirilen beton bariyere çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D130 Karayolu Vezirçiftliği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ercan B. idaresindeki 41 H 7753 plakalı otomobil yapılan yol çalışması nedeni ile trafiğe kapatılan yola konulan beton bariyere çarptı. Kazada sürücü Ercan B. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralılar yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar Başiskele ilçesinde bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili incelme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:56 Kaynak: İHA

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa
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