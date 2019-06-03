Son Dakika Haberleri: Otomobil, trafik lambasına çarparak takla attı: 1 yaralı
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Otomobil, trafik lambasına çarparak takla attı: 1 yaralı

1 saat önce

ANKARA'da orta refüjdeki trafik lambasına çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil, trafik lambasına çarparak takla attı: 1 yaralı, System.String[]

ANKARA'da orta refüjdeki trafik lambasına çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabaha doğru Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Ö.Y.D. yönetimindeki 06 FG 5903 plakalı otomobil, Ragıp Tüzün Caddesi'nden Ulus istikametine seyir halindeyken İvedik Caddesi üzerinde orta refüjde bulunan trafik lambası direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak sürüklenirken yerinden sökülen trafik lambası direği yola devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü Ö.Y.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İvedik Caddesi'nin çift şeridi yaklaşık 1 saat süreyle araç trafiğine kapandı. Hasar gören otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde araç trafiğine açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


Görüntü Dökümü

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Kazaya karışan araçtan görüntü
Yola devrilen trafik lambasından görüntü
Trafikten görüntü
Genel detay


Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:04 Kaynak: DHA
Polis, Ulus, Yenimahalle, Güncel
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