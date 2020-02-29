Otomobil trafik lambasına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil trafik lambasına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil trafik lambasına çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin trafik lambasına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil trafik lambasına çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin trafik lambasına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir etmekte olan Muhammet Ç. (52) idaresindeki 52 KB 127 plakalı otomobil Terme Sanayi Kavşağı'nda kaygan zeminde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu trafik lambasına çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü Muhammet Ç. ile Alaittin Y. (56) yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince yaralılar Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinde incelemelerde bulunurken Samsun-Ordu karayolunda kısa süreliğine tek şeritten geçiş sağlandı. - SAMSUN

Samsun, Terme, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:01 Kaynak: İHA
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