Son Dakika Haberleri: Otomobil trafik levhalarına çarptı: 4 yaralı
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Otomobil trafik levhalarına çarptı: 4 yaralı

9 dakika önce

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Tuğrul Günal (53) yönetimindeki 61 KT 605 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Seyfebeli Geçidi'nde trafik levhalarına çarptı.
Kazada, doktor olduğu öğrenilen sürücü Tuğrul Günal ile araçta bulunan eşi Yurdagül (45), çocukları Berke (14) ve Işık Günal (12) yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yurdagül Günal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil trafik levhalarına çarptı: 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:16 Kaynak: AA
Erzincan, Sivas, Güncel
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