Otomobil trafik levhalarına çarptı: 4 yaralı
9 dakika önce
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:16 Kaynak: AA
'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Tuğrul Günal (53) yönetimindeki 61 KT 605 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan
kara yolu Seyfebeli Geçidi'nde trafik levhalarına çarptı.
Kazada, doktor olduğu öğrenilen sürücü Tuğrul Günal ile araçta bulunan eşi Yurdagül (45), çocukları Berke (14) ve Işık Günal (12) yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yurdagül Günal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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