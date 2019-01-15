Son Dakika Haberleri: Otomobil Trafo Binasına Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Otomobil Trafo Binasına Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

16 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde trafo binasına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, yanındaki kişi ise hayatını kaybetti.

Otomobil Trafo Binasına Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde trafo binasına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, yanındaki kişi ise hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cunda Adası Eski Yol mevkisinde ilçe merkezi istikametine seyreden Yakup Gündüz'ün (30) kullandığı 35 V 6343 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik trafosu binasına çarptı.

Kazada, sürücü Gündüz ile araçta bulunan Mesut Agamola (42) araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, Gündüz ve Agamola'yı hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkarabildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde öldüğü belirlenen evli ve iki çocuk babası Mesut Agamola'nın cesedi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla aynı hastaneye götürülen sürücü Yakup Gündüz'ün ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:03 Kaynak: AA

Ayvalık, 3. Sayfa
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