Son Dakika Haberleri: Otomobil, traktör römorklarına çarptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil, traktör römorklarına çarptı: 2 yaralı

32 dakika önce

KONYA'nın Kulu ilçesinde, otomobilin, traktörün arkasına bağlı römorklara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Otomobil, traktör römorklarına çarptı: 2 yaralı, System.String[]
KONYA'nın Kulu ilçesinde, otomobilin, traktörün arkasına bağlı römorklara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. 
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Kulu- Ankara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Ahmet Sarı yönetimindeki 42 GA 675 plakalı otomobil, kavşakta dönmek isteyen Hasan Köylüoğlu'nun kullandığı 42 GB 960 plakalı traktörün arkasına bağlı 2 römorka çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin büyük bölümü, traktörün altında kaldı. Kazada sürücü Ahmet Sarı ile yanındaki Şahin Sarı, aracın içinde sıkışarak, yaralandı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, 2 kişiyi otomobilden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Ahmet Sarı ile Şahin Sarı, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Traktör sürücüsü Hasan Köylüoğlu ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
  


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:21 Kaynak: DHA
traktör, otomobil, kulu, konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da mucize kurtarış! Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı (Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı Son Dakika! Diyanet, vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "çakarlı araç" talimatı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 10:53:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil, traktör römorklarına çarptı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]