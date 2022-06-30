Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

30.06.2022 21:25
Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin arpa yüklü traktörün römorkuna çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin arpa yüklü traktörün römorkuna çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya Karayolu Örenkaya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün isimi öğrenilemeyen 34 DGB 200 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 03 L 3554 plakalı traktörün arpa yüklü römorkuna çarptı. Kaza sonrası devrilen römorktaki arpalar yola saçılırken, kiralık olduğu ve içerisindeki kişilerin yabancı uyruklu olduğu öğrenilen otomobilde bulunan 4 kişi ağır yaralanırken, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan otomobilin sürücüsü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise aynı hastanede tedavi altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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