Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin, traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:41 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin, traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ahmet Dal yönetimindeki 25 GD 343 plakalı otomobil, Karaelbistan Mahallesi yakınlarından Muhittin Sönmez'in kullandığı 46 E 3729 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Dal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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