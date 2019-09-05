Son Dakika Haberleri: Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı
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Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin, traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin, traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ahmet Dal yönetimindeki 25 GD 343 plakalı otomobil, Karaelbistan Mahallesi yakınlarından Muhittin Sönmez'in kullandığı 46 E 3729 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Dal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:41 Kaynak: AA
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