Otomobil, traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, otomobilin, traktörün römorkuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kadınhanı- Afyonkarahisar Karayolu'nun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Çiftçi (30) yönetimindeki 63 SA 931 plakalı otomobil, Mustafa Şahin'in (28) kullandığı 42 S 5703 plakalı traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Çiftçi ve 2 oğlu yaralanırken, babası Mahmut Çiftçi (68) ile annesi Fatma Çiftçi (51) olay yerinde yaşamlarını kaybetti. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.