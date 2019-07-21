Son Dakika Haberleri: Otomobil traktör römorkuna çarptı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Otomobil traktör römorkuna çarptı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

21 dakika önce

MUŞ'un Hasköy ilçesinde otomobil traktör römorkuna arkadan çartı.

Otomobil traktör römorkuna çarptı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı, System.String[]

MUŞ'un Hasköy ilçesinde otomobil traktör römorkuna arkadan çartı. Kazada, otomobilde bulunan aileden anne ve oğlu öldü, kayınpederi ile 4 kızı da yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Hasköy ilçesi Düzkışla beldesinde meydana geldi. Hasköy'deki bir düğünden çıkan Şefik Özen, torunları ve gelini Gülfem Özen ile birlikte Korkut ilçesine bağlı Pınarüstü Köyü'ne dönerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne Gülfem Özen (35) ile oğlu Bedirhan Özen (9) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil içerisindeki, dede Şerif Özen ile torunları Esmanur, Hazal, Nazlıcan ve Elif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hasköy ve Muş Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Dede ve torunu Esmanur Özen'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayı duyarak hastaneye koşan Özen ailesinin yakınları ise sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boüğuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yaralıların hastaneye getirilmesi
-Hastaneden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,


Hasköy, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:36 Kaynak: DHA
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