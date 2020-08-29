Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gediz- Uşak yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Gediz'den Uşak yönüne gelen B.S.Ü. yönetimindeki 43 RS 688 plakalı otomobil, aynı yöne giden H.A.'nın kullandığı 43 FA 669 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan traktörün sürücüsü H.A. ile römorkunda bulunan E.K., Ö.K. ve B.K. yola düşerek yaralandı. Ayrıca otomobil sürücüsü B.S.Ü. ile yanındaki Z.Ü. ve Y.Ü. de kazada yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Römorktaki yaralılardan B.K. (62), durumunun ağır olması üzerine Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken hayatını kaybetti.