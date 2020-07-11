Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı

Kazada hem otomobil hem de traktör devrildi

BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeki otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gölpazarı-Bilecik karayolu Karaağaç Köyü Ovası Uluyol mevkiinde meydana geldi. Gölpazarı'ndan Bilecik'in Vezirhan beldesine seyir halindeki olan Gürsel Z. yönetimindeki 34 VG 617 otomobil, Mustafa Saçkesen'in kullandığı 11 RB 806 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabilirken, traktör ise, olduğu yerde yan devrilirken. Yaşanan kazada otomobil sürücü Gürsel Z. yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücü kazayı yara alamadan atlatırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.