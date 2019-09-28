Son Dakika Haberleri: Otomobil traktöre arkadan çarptı; 3 yaralı
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Otomobil traktöre arkadan çarptı; 3 yaralı

17 dakika önce

Milas'ta seyir halindeki bir otomobil aynı güzergahta ilerleyen traktöre arkadan çarptı.

Otomobil traktöre arkadan çarptı; 3 yaralı, System.String[]

Milas'ta seyir halindeki bir otomobil aynı güzergahta ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Kazada aynı aileden üç kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Bodrum'dan Milas'a doğru seyreden Emre Haseki'nin kontrolündeki 48 NZ 200 plakalı otomobil, aynı güzergahta ilerleyen Emrecan Güzel'in kontrolündeki 48 U 9440 plakalı traktöre arkadan çarptı.


Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör sürücüsüyle birlikte şarampole uçarken, otomobil ise yol kenarında bulunan benzin istasyonunun duvarına çarparak durabildi.


Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Emre Haseki, aynı otomobilde bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Bodrum, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:07 Kaynak: İHA
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