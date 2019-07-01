Otomobil traktöre bağlı römorklara çarpı: 2 yaralı
1 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin traktöre bağlı römorklara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:54 Kaynak: İHA
'nın Kulu
ilçesinde otomobilin traktöre bağlı römorklara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kulu- Ankara
karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet S. (20) idaresindeki 42 GA 675 plakalı otomobil, tarla yolundan ana yola çıkan Hasan K.'nın kullandığı traktörün arkasında bulunan römorklara çarptı. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Ahmet S. ve Şahin S. (18) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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