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Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada Gülsüm Kayhan (53) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada Gülsüm Kayhan (53) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara- Konya karayolu, Cihanbeyli ilçesi Ağabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Konya istikametine gitmekte olan Halil Kayhan (58) idaresindeki 03 AS 888 plakalı otomobil, güvenlik şeridinde bekleyen Fikret Gök (60) idaresindeki 42 Y 3516 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobil ve traktör şarampole uçtu. Kazada traktör sürücüsü Gök, otomobilde bulunan sürücü ve kızı Beyza Kayhan (23) yaralanırken, eşi Gülsüm Kayhan hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren Gülsüm Kayhan cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cihanbeyli, Kayhan, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:17 Kaynak: DHA
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