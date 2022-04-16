Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

16.04.2022 10:14
Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

Eskişehir'de otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Bursa-Eskişehir karayolunun 10'uncu kilometresindeki Hisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan Eskişehir'e doğru gelmekte olan otomobil sürücüsü A.D., kendisiyle aynı istikamette seyreden S.C. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü A.D. ve yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Her iki araçta da büyük maddi hasarın oluştuğu trafik kazası hakkında incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

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Eskişehir, Otomobil, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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