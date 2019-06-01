Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
55 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:15 Kaynak: İHA
'un Bafra
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.15 sıralarında Kolay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kolay istikametine seyir halinde olan Turan Korkmaz idaresindeki 34 TY 7480 plakalı otomobil sürücüsü, önünde aynı istikamete seyir halinde olan Naim Özcan'ın kullandığı 19 SE 172 plakalı traktöre Yağmurca mevkisinde arkadan çarptı. Kazada Otomobil sürücü Turan Korkmaz ile otomobilde bulunan Bahriye korkmaz, Vahide Korkmaz ve traktörde bulunan Kamile Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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