Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
13.03.2021 15:38
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde D-755 karayolu Ortaköy köyü mevkiinde meydana geldi. Abdurrahman Aydın (29) yönetimindeki 34 FE 9300 plakalı otomobil, önünde giden 78 AAH 533 plakalı traktöre çarpıp, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü Abdurrahman Aydın, ile yanındaki Şükriye Aydın (62), Ömer Aydın (61) ve Nazmiye Aslan (60) yaralandı.?İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralı 4 kişi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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